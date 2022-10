SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esposa de Sergio Moro, a deputada federal eleita Rosangela Moro afirmou que democracia é respeito ao resultado das urnas.

"Como deputada eleita por SP, representarei os interesses do nosso estado e do Brasil. Estamos juntos, São Paulo!", escreveu a deputada no Twitter.

Ela não comentou a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro.