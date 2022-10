SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 2.139.645 votos a mais que o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), nas eleições mais acirradas da história. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apurou todas as urnas à 0h14 desta segunda-feira (31).

Lula teve 50,9% dos votos válidos -excluídos os nulos e os brancos- e Bolsonaro, 49,1%.

O vencedor foi anunciado pelo tribunal pouco antes das 20h do último domingo (30), quase três horas depois do fim da votação em todo o país. Por volta das 19h, o Datafolha já projetava que o petista ganharia as eleições presidenciais.