SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estado de Pernambuco será governado por Raquel Lyra (PSDB). Ela disputou o cargo de chefe do governo estadual com outra mulher, Marília Arraes (Solidariedade), que acabou derrotada. Ex-prefeita de Caruaru, Raquel virou a disputa contra Marília.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Pernambuco será governado por uma mulher.

Ainda no século 16, quando o Brasil era uma colônia de Portugal e não havia eleições, Brites de Albuquerque, mulher do donatário Duarte Coelho, assumiu o comando da capitania de Pernambuco.

Ela foi considerada a primeira governante das Américas e uma das responsáveis pela prosperidade na capitania pernambucana.

Segundo o historiador Paulo Rezzuti, Beatriz de Albuquerque, conhecida como Brites, fazia parte da alta nobreza lusa e, em meados de 1529, se casou com o futuro donatário de Pernambuco, Duarte Coelho.

O casal teria pisado em terras brasileiras em meados do século 16 para tomar posse das terras que foram doadas pelo rei de Portugal, João 3º. Naquela época, as terras brasileiras não eram divididas em estados, mas capitanias hereditárias ? grandes porções de terra doadas à nobreza de Portugal.

PRIMEIRO E SEGUNDO GOVERNO

Brites ocupou o cargo pela primeira vez em 1553, aos 35 anos, quando por motivos administrativos, o marido retornou a Portugal com os dois filhos, onde morreu.

Com a morte do marido e sem os filhos no Brasil, Brites assume o governo da capitania, até a volta do seu primogênito, Duarte Coelho de Albuquerque, para que ele então assumisse o posto.

Doze anos depois, porém, os filhos de Brites voltam a Portugal e morrem em 1578 na Batalha de Alcácer-Quibir, no norte da África. Novamente sem a presença dos filhos, Brites reassume a Capitania de Pernambuco, até a sua morte.

Ao todo, foram cerca de 30 anos à frente do governo de Pernambuco. E apesar de ser pouco conhecida, Brites teve um papel importante na história da capitania.

Com o irmão, Jerônimo de Albuquerque, combateu revoltas indígenas, mantendo a ordem preconizada por Portugal na região.

Segundo historiadores, Brites tornou Pernambuco uma capitania próspera e ficou conhecida como a "mãe dos pernambucanos" durante o seu governo.

Pernambuco