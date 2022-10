- Governador reeleito no AM diz que manterá rumo certo

O governador reeleito do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), disse hoje (31) que dará continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo à frente do estado e que manterá o “rumo certo”. Por meio de redes sociais, Lima agradeceu seus eleitores pela nova vitória.

“O Amazonas está no rumo certo. E com seu voto de confiança o trabalho vai continuar. A vitória é de cada um de vocês. A vitória é nossa. Nós somos a vitória”, disse, via Facebook, o governador reeleito com 56,65% dos votos.

Em um post anterior, Lima disse que sua continuidade no cargo representará um novo capítulo na história amazonense. “Caminhamos juntos até aqui porque somos diferentes. Hoje é um dia muito importante. Estamos escrevendo mais um capítulo na história do Amazonas. O povo venceu”, disse.

“Agradeço a cada um de vocês que caminharam comigo, que abriram as suas casas, que me receberam com sorrisos e com abraços, na capital e no interior”, completou.

