SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal dom Odilo Scherer, 73, parabenizou nesta segunda (31) o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por sua vitória nas eleições de domingo (30).

"Congratulo-me com o senhor pela sua eleição como presidente da República Federativa do Brasil, no segundo turno do pleito eleitoral", disse o cardeal em nota.

Além disso, Scherer disse esperar que o terceiro mandato do petista seja "comprometido com a promoção da vida e da dignidade humana, da justiça e da paz social, empenhado, sobretudo, na busca de caminhos para o desenvolvimento econômico e social que beneficie a todos, especialmente aqueles que mais sofrem com os impactos da crescente desigualdade social, do desemprego e da fome."

Scherer também disse que fará suas preces para que Deus ilumine Lula e lhe dê "sabedoria para a realização de um mandato profícuo para o povo brasileiro, na edificação do bem comum."

Recentemente, em entrevista à Folha de S.Paulo, Scherer criticou o uso político da fé.