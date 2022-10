SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A candidata ao Senado Federal por Pernambuco Teresa Leitão (PT), de 70 anos, sofreu um acidente durante uma caminha em Paulista (PE) na noite de sexta-feira (30).

Leitão disse no Twitter que teve uma fratura no fêmur esquerdo. A candidata passou por uma cirurgia na manhã deste sábado (1º).

O cirurgião ortopédico Leonardo Gouveia, responsável pela cirurgia de Leitão, afirmou que o procedimento foi bem-sucedido.

A cirurgia aconteceu no hospital Memorial São José, em Recife (PE).

No Twitter, a candidata disse que seu estado de saúde era bom, mas que estava com dores no local da queda. Atualmente, Leitão está no quinto mandato como deputada estadual da Assembleia Legislativa de Pernambuco pelo PT.

Leitão é professora aposentada da educação básica e ex-presidente do Sintepe (Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco).