BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Victor (MDB), foi abordado nesta sexta-feira (30) pela Polícia Federal em um hotel em Maceió

O deputado estava acompanhado de um assessor. Durante a averiguação da PF, foi encontrada uma mala com cerca de R$ 145 mil e material de campanha.

A suspeita da PF é que os valores seriam utilizados para compra de voto. A polícia tentou ouvir o parlamentar, mas ele não quis se manifestar.

Victor é candidato a deputado estadual em Alagoas e aliado da família Calheiros, do senador Renan Calheiros e do ex-governador alagoano Renan Filho, ambos do MDB. Renan Filho é candidato ao Senado neste ano.

A Folha de S.Paulo apurou que, durante a abordagem, um assessor do deputado, identificado pela PF como policial militar, reagiu e saiu correndo. O assessor chegou a sacar uma arma durante a ação.

O depoimento de Victor tem como finalidade entender o motivo do dinheiro apreendido. Um inquérito deve ser aberto para apurar o caso. A Folha de S.Paulo procurou a defesa de Marcelo Victor, mas ainda não obteve resposta.