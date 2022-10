SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um segurança do vereador bolsonarista Nikolas Ferreira (PL), candidato a deputado federal, sacou a arma após ser agredido em uma confusão durante carreata que aconteceu neste sábado (1), em Belo Horizonte (MG).

Imagens publicadas nas redes sociais mostram apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) em uma discussão com torcedores do Atlético Mineiro. Ao ser empurrado por um deles e levar um golpe na cabeça, o segurança saca um revólver e aponta para o grupo.

Em publicação no Twitter, Ferreira disse que o segurança é seu tio e policial militar.

"Quebraram o nariz dele por nada. Se não fosse a arma sacada, seria muito pior", escreveu o parlamentar.

O vereador também gravou um vídeo para falar sobre o caso e disse que o tio foi levado ao Hospital da Polícia Militar, na capital mineira.

Nas imagens publicadas pelo político, o tio aparece com sangue no rosto. Ele disse que a confusão teve início quando o grupo de torcedores tentou passar pelo meio da carreata e foi impedido pelo segurança.

"Meu tio, que faz minha segurança, foi agredido por um bando de bandido que tem um histórico para o lado da esquerda", afirmou Ferreira.

O parlamentar disse que o tio teve o nariz quebrado ao ser atingido por um capacete no rosto. Segundo Ferreira, ele já teve alta do hospital e passa bem.

O agressor foi preso pela Polícia Militar, ainda de acordo com o político.