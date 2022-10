SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Cleitinho Azevedo (PSC) chega à véspera da eleição com 36% dos votos válidos e Alexandre Silveira (PSD), com 31%, na disputa pela vaga de Minas Gerais no Senado, de acordo com o Datafolha.

Cleitinho é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), e Silveira tenta a reeleição.

A pesquisa foi feita de sexta-feira (30) até este sábado (1º), com 2.650 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

O terceiro colocado na disputa é Marcelo Aro, do PP, que está com 17%. Em seguida aparecem Sara Azevedo (PSOL) e Bruno Miranda (PDT), com 5%, Pastor Altamiro Alves (4%) e Irani Gomes (PRTB), Dirlene Marques (PSTU) e Naomi de Almeida (PCO), com 1%.

Os votos válidos excluem os em branco e nulos e são usados pela Justiça Eleitoral para totalizar o resultado da eleição.

Cleitinho hoje é deputado estadual em primeiro mandato e vinculou sua campanha à do presidente Bolsonaro, que gravou vídeo pedindo voto e o levou na garupa em motociatas no interior.

Silveira anteriormente era suplente e assumiu cadeira no Senado com a saída de Antonio Anastasia, que foi nomeado para o Tribunal de Contas da União no ano passado.

O candidato do PSD integra chapa do PT no estado e explorou ligação com a candidatura do ex-presidente Lula, que lidera a disputa presidencial.

A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-04343/2022.