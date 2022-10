SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na véspera do primeiro turno das eleições, 87% dos eleitores se dizem totalmente decididos sobre o voto para presidente, enquanto 13% afirmam que a escolha ainda pode mudar, segundo a nova pesquisa Datafolha. No levantamento de quinta-feira (29), os percentuais eram de, respectivamente, 85% e 15%.

A tendência de apoiadores dos dois líderes da corrida estarem mais convictos do que a média continua. Entre apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 91% se declaram decididos (também eram 91%), e, entre simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL), a taxa é de 92% (ante 89% na quinta).

Realizado entre sexta-feira (30) e este sábado (1º), o levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O instituto ouviu 12.800 eleitores em 310 municípios. A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00245/2022.

Os eleitores de Ciro Gomes (PDT) que se dizem certos da escolha são 58%, e os que ainda podem mudar são 41%. No caso de Simone Tebet (MDB), 62% respondem que estão convictos e 37% afirmam que podem mudar de ideia.

Na fatia de 3% de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo, 72% estão totalmente decididos (eram 73% na rodada anterior).

Entre os homens, 10% ainda podem mudar de ideia sobre seu voto para presidente (eram 12%), e entre as mulheres esse índice é de 15% (eram 18%). A parcela de voláteis também é mais alta entre pessoas de 16 a 24 anos (20%, ante 23% na semana passada).

Na simulação de primeiro turno feita pelo instituto e divulgada neste sábado, Lula lidera, com 50% dos votos válidos, seguido por Bolsonaro, com 36%, Tebet, com 6%, e Ciro, com 5%.

Entre o percentual de 13% dos eleitores que admitem rever a atual decisão, 19% citam Ciro como seu "plano B", 18% apontam como alternativa Lula, 18% respondem que optariam por Bolsonaro e 15% mencionam Tebet.

Dentro do universo de eleitores voláteis, a margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.