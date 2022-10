SÃO0 PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na véspera da votação do primeiro turno, neste domingo (2), 14% dos eleitores não sabem dizer qual é o número do seu candidato à Presidência da República.

A pesquisa Datafolha deste sábado (1º) mostra que 83% acertam o número, enquanto 3% falam o número errado.

Os eleitores do ex-presidente Lula (PT) são os que mais acertam o número -93% mencionam corretamente, 6% não sabem e 1% erra.

Entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL), 90% acertam o número, 9% dizem não saber e 1% erra.

Aqueles que declaram voto em Simone Tebet (MDB) se dividem em 49% que não sabem o número, 40% que acertam e 12% que erram.

Os eleitores de Ciro Gomes (PDT) declaram, na maioria, não saber o número do candidato. São 51% que não sabem, 37% que acertam e 12% que erram.

A nova pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 12.800 pessoas em 310 cidades do país, de sexta-feira (30) a sábado (1º). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-00245/2022.

Lula aparece com 50% dos votos válidos, ante 36% de Bolsonaro. Tebet tem 6%, contra 5% de Ciro.

A marca do petista é o limiar para atingir metade mais um dos votos válidos, aqueles que excluem brancos e nulos (e indecisos, no caso do levantamento), o mínimo para evitar o segundo turno.