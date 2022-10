SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Ipec realizada com entrevista nos domicílios para a corrida do governo de Pernambuco, contratada pela TV Globo Nordeste e divulgada neste sábado (1º), aponta Marília Arraes (Solidariedade) liderando a disputa. A candidata aparece em primeiro, com 38% das intenções de voto válidos.

Em segundo, empatados, aparecem Raquel Lyra (PSDB) e Miguel Coelho (União Brasil), com 17%, cada. Em terceiro, também empatados, estão Danilo Cabral (PSB) e Anderson Ferreira (PL), que têm 12% cada. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Pastor Wellington (PTB), Jadilson Bombeiro (PMB), Jones Manoel (PCB) e João Arnaldo (PSOL) têm 1% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

O levantamento ouviu pessoalmente 2.000 eleitores em Pernambuco entre os dias 29 de setembro e 1 de outubro em 74 cidades pernambucanas. O nível de confiança, segundo o instituto, é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-01800/2022 e custou R$ R$ 156.050,38.

VOTOS VÁLIDOS

Marília Arraes (Solidariedade): 38%

Raquel Lyra (PSDB): 17%

Miguel Coelho (União Brasil): 17%

Danilo Cabral (PSB): 12%

Anderson Ferreira (PL): 12%

Pastor Wellington (PTB): 1%

João Arnaldo (PSOL): 1%

Jones Manoel (PCB): 1%

Jadilson Bombeiro (PMB): 1%

Claudia Ribeiro (PSTU): 0%

VOTOS TOTAIS

Marília Arraes (Solidariedade): 34%

Raquel Lyra (PSDB): 15%

Miguel Coelho (União Brasil): 15%

Anderson Ferreira (PL): 11%

Danilo Cabral (PSB): 10%

Pastor Wellington (PTB): 1%

João Arnaldo (PSOL): 1%

Jones Manoel (PCB): 0%

Jadilson Bombeiro (PMB): 0%

Claudia Ribeiro (PSTU): 0%

Brancos e nulos: 6%

Não soube/não respondeu: 6%

SEGUNDO TURNO

Nos cenários de segundo turno, Marília vence todos.

Cenário 1

Marília: 50%

Raquel: 33%

Branco/nulo: 14%;

Não sabe/não respondeu: 4%

Cenário 2

Marília: 58%

Anderson: 23%

Branco/nulo: 16%

Não sabe/não respondeu: 3%

Cenário 3

Marília: 52%

Miguel: 29%

Branco/nulo: 15%

Não sabe/não respondeu: 3%

Cenário 4

Marília: 53%

Danilo: 24%

Branco/nulo: 19%

Não sabe/não respondeu: 4%

SOBRE O INSTITUTO

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos. O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.