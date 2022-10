SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viu sua diferença para o presidente Jair Bolsonaro (PL) entre mulheres passar de 21 para 15 pontos percentuais, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (1º).

No levantamento de quinta-feira (29), o petista tinha 50% de intenções de voto no eleitorado feminino, ante 29% do mandatário. No novo, Lula tem 47%, e o rival, 32%.

Bolsonaro continua atrás entre eleitores mais pobres. Os índices da pesquisa anterior se mantiveram, com uma distância de 31 pontos percentuais. O atual presidente possui 26%, e o adversário, 57%. As margens de erro nos segmentos por gênero, faixa de renda e religião são de dois pontos, para mais ou para menos.

Na simulação de primeiro turno feita pelo instituto e divulgada neste sábado, o candidato do PT lidera, com 50% dos votos válidos, seguido por Bolsonaro, com 36%, Simone Tebet (MDB), com 6%, e Ciro Gomes (PDT), com 5%. Com os resultados, permanece em aberto a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno.

Realizado na sexta (30) e neste sábado (1º), o levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O instituto ouviu 12.800 eleitores em 310 municípios. A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00245/2022.

As mulheres, maioria no eleitorado, totalizam 52% da amostra coletada no levantamento. Desde o início da série histórica, o segmento feminino está mais propenso a votar em Lula do que em Bolsonaro.

Entre os mais desvalidos, que também estão em maior peso com o petista, os 57% da pesquisa anterior permaneceram. O presidente manteve os 26%. A camada com renda familiar mensal de até dois salários mínimos, a mais pobre da população, corresponde a 48% da amostra.

Lula também assegurou a dianteira no Sudeste (região com 43% do eleitorado e onde a margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual). O petista registra 44% (eram 43% no levantamento passado), e o adversário marca 37% (eram 35%). A diferença passou, portanto, de 8 para 7 pontos percentuais.

Bolsonaro, por sua vez, manteve a liderança folgada entre os evangélicos. No Brasil, 52% do eleitorado declara ser católico, e 26%, evangélico, de acordo com o Datafolha. O presidente passou de um patamar de 50% de intenções de voto nesse grupo para 52%. Lula tinha 30% e continua com 30%.