SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Luís Roberto Barroso, ex-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), lembrou que o direito do voto "custou vidas no Brasil" e incentivou o voto consciente. As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo.

Neste domingo (2), cerca de 150 milhões de brasileiros devem participar das eleições para presidente, governador, senador e deputados estadual e federal. As urnas abrem às 8 horas e os resultados começam a ser divulgados a partir das 17 horas.

"O direito de todas as pessoas votarem é uma conquista recente na história da humanidade", disse Barroso. "No Brasil, a recuperação do direito de votar para presidente tem pouco mais de 30 anos. Custou vidas, prisões e sofrimento para mais de uma geração."

Segundo as pesquisas eleitorais para presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem chance de vitória em primeiro turno contra o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL).

Presidente do TSE entre maio de 2020 e fevereiro de 2022, o ministro Barroso lidou com constantes ataques e ameaças de Bolsonaro contra o processo eleitoral brasileiro. Como mostrou reportagem do UOL publicada em junho, o histórico de votações desde a adoção da urna eletrônica ?usada parcialmente em 1996 e 1998, e integralmente a partir de 2000? mostra que o sistema é confiável.

Neste sábado (1), o atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, também incentivou que eleitores compareçam nas urnas com "consciência e responsabilidade".

"Vamos todos votar com Paz, Segurança e Harmonia; Respeito e Liberdade; Consciência e Responsabilidade. Juntos, todas as brasileiras e brasileiros na grande festa da Democracia: as eleições gerais de 2022", escreveu Moraes nas redes sociais.

Barroso