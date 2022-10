Acessa.com - Filas para votar no Clube Bom Pastor, região Sul de Juiz de Fora

As votações começaram às 8h deste domingo (2), quando os eleitores juiz-foranos vão decidir nas urnas como ficará o Legislativo e do Executivo nacional e estadual. A ACESSA.com registrou algumas filas na região Sul. O trânsito nas regiões Centrais e Sul seguem normal.

10h25 - Eleitores lotam na manhã deste domingo (2) as seções eleitorais na Escola Oswaldo Velloso, no bairro Santa Luzia, região Sudeste de Juiz de Fora, seguindo a tendência de outras eleições. A ACESSA.com também registrou despejo de santinhos pelas calçadas em frente a escola e o Clube Bom Pastor, na região Sul.

10h46 - Trânsito na Avenida Rio Branco sentido Centro/Bom Pastor está lento agora pela manhã.

10h56 - Até o momento, o Cartório Eleitoral de Juiz de Fora registra tranquilidade nas votações pelo município. O único destaque é a substituição de oito urnas eletrônicas que apresentaram defeitos no início da manhã. As urnas com defeito que foram substituídas em Juiz de Fora:

Seção - 470 - Local: Escola Tancredo Neves

Seção - 235 -Local: Igreja Bom Pastor

Seção - 306 - Local: Escola Batista de Oliveira

Seção - 071 - Local: Doctum

Seção - 329 - Local: Escola Coronel Alves Teixeira

Seção - 313 -Local: Escola Padre Wilson - Igrejinha

Seção - 484 - Local: Escola Estadual Antônio Carlos

Seção - 470 - Local: Universo

Neste período da manhã, não há nenhuma ocorrência em andamento em razão de crime eleitoral.

