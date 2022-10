FOLHAPRESS - Filhos mais velhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) votaram no início da manhã deste domingo (2) em uma escola municipal em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro.

Após votar, Flávio -que é coordenador-geral da campanha do pai- disse ter expectativa de que Bolsonaro vença no primeiro turno, afirmando ser "testemunha ocular" do apoio a ele nas ruas e ecoando declarações do presidente que questionam a validade de levantamentos eleitorais. Pesquisa Datafolha mais recente indica que Jair Bolsonaro tem 36% dos votos válidos, ante 50% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal rival.

"Bolsonaro já foi eleito no Japão. Vamos ver se a população vota com o Neymar ou com o Marcola", afirmou o senador ?enquanto o primeiro apoia o atual presidente, o segundo declarou endosso a Lula nas redes sociais. Carlos saiu da sessão sem falar com a imprensa.

Flávio chegou à sua sessão eleitoral por volta das 8h10, acompanhado da mulher, Fernanda Antunes Figueira. Carlos entrou na fila pouco depois, com a mãe, Rogéria Nunes Nantes Braga. Todos vestiam verde e amarelo, sendo saudados por apoiadores na fila, posando para selfies.

Carlos usava ainda uma camisa em que se lia "Ramagem & Deputado & Federal & Rio dem, ex-chefe da Abin cuja candidatura à Câmara dos Deputados pelo PL o filho 02 de Bolsonaro apoia.