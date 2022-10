CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Acompanhado apenas de sua assessoria, o ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sergio Moro (União Brasil), votou em Curitiba nesta manhã, na Sociedade Beneficente Duque de Caxias. Com poucas manifestações de apoiadores, ele disse estar confiante na vitória ao Senado e afirmou que, em caso de segundo turno, não apoiará Lula o PT.

"Não tenho como ficar ao lado do Lula, jamais estarei com o Lula ou com o PT em qualquer circunstância porque é um governo que foi pautado por escândalos de corrupção".

Sobre um possível apoio a Bolsonaro segundo turno, Moro disse esperar o resultado, mas garantiu que não estará ao lado de Lula. Caso conquiste a vaga de senador, diz que estará na oposição.

Na última pesquisa eleitoral, divulgada pelo Ipec neste sábado (1), Moro aparecia com 35% dos votos, atrás do candidato à reeleição Álvaro Dias (Podemos), que tinha 41% dos votos válidos. Com este resultado, ambos estavam empatados tecnicamente.

Antes de concorrer pelo Paraná, Moro teve sua candidatura à presidência negada por São Paulo por não ter seu domicílio eleitoral aceito no estado. Logo depois, ele lançou sua esposa, Rosângela Moro, como candidata a deputada federal por São Paulo, também pelo União Brasil.