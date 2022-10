FOLHAPRESS - O ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), afirmou que não acredita em contestação do resultado das eleições, por mais que haja sempre os "inconformados" com a apuração da Justiça Eleitoral.

"Desde o momento que as urnas eletrônicas foram introduzidas no processo eleitoral, jamais se duvidou sobre a eficácia desse instrumento. Há 25 anos isso funciona. E claro: há sempre os inconformados com o resultado das eleições", disse neste domingo (2).

O ministro deu a declaração logo após votar, em Brasília. Como pediu voto em trânsito, ele apenas escolheu o candidato à Presidência da República. Em entrevista, o ministro ainda disse que o relatório produzido pelo PL, que contesta a segurança das urnas, não deve ser considerado sério.

"Esse relatório que foi apresentado [pelo PL] é algo absolutamente sem qualquer credibilidade. Nós temos as urnas auditadas hoje por representantes da sociedade civil, servidores do TSE, Forças Armadas, Polícia Federal, TCU. É uma ferramenta absolutamente segura e os eleitores podem ter certeza que a sua vontade política resultará na apuração", afirmou.