Com 160.658 eleitores, a maior zona eleitoral do Distrito Federal, localizada em Águas Claras, cidade a 20 quilômetros do centro da capital federal, teve um início de votação tranquilo. Apesar do grande movimento, a espera nas filas tem sido rápida.

Segundo o juiz auxiliar eleitoral da 15ª Zona eleitoral de Águas Claras, Franco Vicente Picolli, a grande preocupação é com a boca de urna. “Nossa maior preocupação é assegurar esse ambiente de tranquilidade durante do todo o dia, que a gente está verificando aqui, neste início de votação. Estamos de olho na questão de boca de urna ou manifestações, para eventual convencimento de eleitores”, disse.

Em Ceilândia, região com o maior eleitorado do DF, com 368.423 pessoas aptas a votar, muita gente preferiu ir cedo às seções de votação, sem registro de incidente.

A prática é considerada crime eleitora e a pena prevista é de 6 meses a 1 ano de prisão, com alternativa de cumpri-la prestando serviço à comunidade. A lei também prevê multa, que pode variar de R$ 2 mil a R$ 8 mil. A Lei Eleitoral 9.504/97, considera crime a propaganda eleitoral no dia de votação.

Segundo dados do TSE, o Distrito Federal tem 2.203.054 cidadãos aptos a votar neste primeiro turno. O número é 5,7% maior que o registrado há 4 anos. A maioria dos eleitores é formada por mulheres, 54%.

Proteção

A venda de bebidas alcoólicas está liberada no DF. O transporte público funciona em regime especial, acompanhando operação dos dias úteis.

Segundo o Detran, por enquanto, a Esplanada dos Ministérios está aberta para o acesso de veículos e pedestres. Já o acesso aos prédios públicos, como o Congresso, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, entre outros, estão protegidos com grades, com segurança própria e o reforço de policiais militares.

As 610 escolas do DF, que funcionam como locais de votação, também estão com o policiamento reforçado e intervenções pontuais poderão ser realizadas, segundo as autoridades locais.

Prisões

Desde terça-feira (27), até 48 horas após o primeiro turno, eleitores só podem ser presos em flagrante delito e nos casos de cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou no impedimento do trânsito, prejudicando o exercício do voto.

TRE

Em entrevista à Rádio Nacional de Brasília, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), Roberval Belinati, recomendou aos eleitores que não deixem de levar um documento oficial com foto; a cola com os nomes e os números dos candidatos, nos quais votará; e evitarem aglomerações.

Ele destacou ser importante também, antes de sair de casa, o eleitor confirmar o local de votação. Roberval Belinati disse ainda que não há qualquer objeção quanto a roupa que a pessoa desejar usar. O presidente do TRE-DF ressaltou que 96% do DF usarão a biometria na votação, tornando mais rápido todo o processo.

O presidente do TRE-DF alertou ser proibido candidatos transportarem eleitores, e quem for flagrado cometendo essa ilegalidade terá o veículo apreendido e conduzido à delegacia. Belenati orientou os eleitores a usarem o transporte público, que está operando normalmente neste domingo.

* Colaborou Aécio Amado, repórter da Agência Brasil

