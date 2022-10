BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, afirmou neste domingo (2), após votar em Brasília, que os brasileiros "mais uma vez dão exemplo ao mundo no dia das eleições".

Segundo o ministro, esse exemplo foi dado com os eleitores "votando com tranquilidade, com normalidade, escolhendo os seus candidatos para um Brasil cada vez melhor".

"O voto é aquele momento em que todo cidadão é igual ao outro. É o único momento, talvez, em que todo mundo seja realmente igual, porque o peso da pessoa mais rica do Brasil e da pessoa mais pobre vale o mesmo. Por isso a importância das pessoas comparecerem e votarem", afirmou.

