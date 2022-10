FOLHAPRESS - O candidato a governador, Edegar Pretto (PT), votou na manhã deste domingo (02), às 9h42, no Colégio Bom Jesus Sévigné, no centro de Porto Alegre.

Ele estava acompanhado dos candidatos Pedro Ruas (PSOL) e Olívio Dutra (PT), que concorrem aos cargos de vice-governador e senador, respectivamente, e do ex-governador Tarso Genro.

"Nesta caminhada, percebemos o sentimento das pessoas sobre a vontade de ter o Rio Grande do Sul conectado ao governo federal outra vez. Isso será possível com a eleição do Lula, nossa ida ao segundo turno e posterior vitória" disse Pretto.

Conforme a última pesquisa Ipec, de sexta-feira (30), Pretto é o terceiro colocado nas intenções de voto, com 18%, mas cresceu oito pontos percentuais nas últimas duas semanas. Os primeiros colocados são Eduardo Leite (PSDB), com 36%, e Onyx Lorenzoni (PL), com 27%.