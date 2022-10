FOLHAPRESS - Diferentemente do que ocorreu em 2018, quando o dia da eleição foi marcado pela presença maciça de camisas da CBF apropriadas pelo nascente bolsonarismo, o domingo do primeiro turno nos Jardins foi de extrema discrição. Uma volta pelo bairro pela manhã não identificou nenhuma manifestação mais explícia de apoio ao presidente ou aos seus rivais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inclusive. Quando muito, um carro com bandeira do Brasil ou um adesivo do PT na janela. No parque Ibirapuera, anexo à região, o mesmo fenômeno, que de forma puramente impressionista pode ter a ver com o temor expresso de violência eleitoral, aferido por pesquisa do Datafolha.