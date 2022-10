FOLHAPRESS - O ministro Bruno Dantas, presidente em exercício do TCU (Tribunal de Contas da União), afirmou neste domingo (2) que aumentou o número de auditores da corte trabalhando em regime de plantão para concluir rapidamente a checagem paralela dos boletins de urnas.

"Espero que nossa verificação seja concluída poucos minutos depois que o TSE liberar a totalização de cada sessão", disse.

O tribunal fará neste domingo a verificação dos boletins de urna de 540 seções eleitorais, para atestar se os dados correspondem aos que serão transmitidos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Serão 54 auditores em campo nos estados e 15 na sede do TCU.

Dantas já disse que a ideia não é divulgar o resultado, mas afirmou que a conclusão da análise será repassada ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que pode escolher se anuncia ou não.

Além desta, o TCU fará uma auditoria maior, com a conferência de 4.161 urnas, cujo resultado sairá depois.

De acordo com Dantas, o tribunal já recebeu dois informes parciais referentes a todas as unidades da federação, segundo os quais as eleições ocorrem normalmente e sem intercorrências nos testes de integridade. "Tudo correndo na mais absoluta tranquilidade e todos os testes foram bem sucedidos", disse.

A auditoria do TCU foi estimulada por integrantes do TSE como forma de fazer um contraponto à checagem paralela das urnas que será feita pelo Ministério da Defesa.

Os militares vão analisar cerca de 400 urnas em 153 municípios.