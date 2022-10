SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), votou por volta das 11h deste domingo (2) em São Paulo e afirmou que a expectativa é de vitória do petista no primeiro turno.

Janja votou no Colégio Rainha da Paz, no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo. "Tenho certeza que vamos virar uma página triste da história. O Brasil vai voltar a sorrir", disse ela em vídeo compartilhado nas redes sociais.

Mais cedo, ela esteve em São Bernardo para acompanhar Lula votando. No vídeo, Janja diz que isso foi "rever um passado" e lembrou a prisão do ex-presidente Lula, citando que foi uma "prisão injusta".

"Há quatro anos a Polícia Federal fez um caminho contrário levando ele para uma prisão injusta. E hoje a Polícia Federal escoltou ele para votar e voltar a ser presidente deste país", disse Janja.