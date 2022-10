Marcelo Camargo/Agência Brasil - Técnicos do TRE-DF realizam a conferência e a lacração de urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2022.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O coordenador do GIS (Gabinete Institucional de Segurança) do TRE-MG, Paulo Tamburini, afirmou que vai haver atraso na apuração dos votos nas eleições 2022 por conta das longas filas de votação registradas no estado. O mesmo vem ocorrendo em todo o país.

"É evidente que o processo de totalização será proporcional ao encerramento dessas votações. Haverá atraso, provavelmente", afirmou, em conversa com jornalistas na sede do TRE, em Belo Horizonte. Tamburini, porém, não soube precisar o tamanho do atraso.

"Nosso sistema, tão logo é encerrada a votação, é levado para a transmissão e transmitido. Isso tem que ser proporcional ao tempo que se levar para garantir o direito de voto de todos os eleitores que estiverem na fila para votar", frisou.