Marcelo Camargo/Agência Brasil - Técnicos do TRE-DF realizam a conferência e a lacração de urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2022.

O número de urnas substituídas no estado do Rio de Janeiro subiu para 431, segundo boletim das 16h31 do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ).

A quantidade corresponde a 1,2% das 34 mil urnas disponibilizadas para as cabines de votação no estado.

Segundo o TRE-RJ, percentuais abaixo de 3% são considerados dentro da normalidade. Nas últimas eleições, em 2020, o número de urnas substituídas chegou a 356.

Eleições 2022 | Política | Rio de Janeiro | TRE | Urnas