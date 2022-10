BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Transparência Eleitoral Brasil, organização que monitora o pleito no país, identificou um processo de votação tranquilo neste domingo (2) de 1º turno. Segundo a coordenadora da entidade, Ana Claudia Santano, as filas enfrentadas por eleitores em várias localidades não teriam relação com problemas da Justiça Eleitoral, mas seriam reflexo de uma alta presença nas urnas. Até o início desta noite, não houve também notícia apurada pelos observadores de problemas na transmissão de dados entre os tribunais regionais e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

"A gente viu um processo tranquilo, nada grave. Tinha muita expectativa e certo receio que eventos pudessem acontecer pelo Brasil afora, mas os relatos que tivemos das cidades onde estivemos não são significativos. Foram muito poucas falhas de urnas", disse Santano, na sede do TSE. Ela também afirmou que a organização não identificou casos de violência.

"Outro ponto é a alta participação. Houve grandes filas em todo país e também no exterior, porém a eleição estava fluindo", disse. "A gente está tentando entender, e talvez criando a hipótese, de uma maior participação e não um problema da justiça eleitoral."

A organização contou com 98 observadores atuando em mais de 30 cidades de 15 estados. O grupo atuou em todas as regiões do país e vai acompanhar a transmissão de dados e a totalização dos votos na sede do TSE.