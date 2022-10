Agência Brasil - Banner eleições 2022

A apuração dos votos começou no Acre. Até o momento, Gladson Cameli, do PP está na frente com 54,82% dos votos válidos. Jorge Viana, do PT, está em segundo lugar, com 26,33% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 25,47% das urnas.

Gladson Cameli, 44 anos, atual governador, Cameli é engenheiro civil e empresário. Natural de Cruzeiro do Sul (AC), o candidato já ocupou os cargos de deputado federal e senador. Ele é sobrinho do ex-governador Orleir Cameli, que morreu em 2013. A vice na chapa será a senadora Mailza Gomes (Progressistas), 45 anos.

Jorge Viana, 62 anos, ex-senador, é natural de Rio Branco. Engenheiro florestal, já comandou a prefeitura de Rio Branco em duas ocasiões. Também foi governador do estado duas vezes. O vice na chapa é o ex-prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre (PT), 45 anos.

Tags:

Eleições | Eleições 2022 | Gladson Cameli | Jorge Viana | Política