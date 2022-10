BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Na disputa de ex-ministras por uma vaga no Senado pelo Distrito Federal, Damares Alves (Republicanos), que chefiou o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, superou Flávia Arruda (PL), que comandou a Secretaria de Governo.

Com mais de 84% das urnas apuradas, Damares já soma 602.3375 votos, 45,02% dos votos válidos, cerca de 250 mil votos à frente de sua principal concorrente.

Arruda começou a última semana da campanha liderando as pesquisas de intenção de voto, mas Damares cresceu nos últimos dias e a ultrapassou, fechando as previsões com 43% dos votos, segundo o Ipec.

Durante a campanha, as duas protagonizaram também uma disputa pelo apoio do ex-chefe, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que terminou a corrida sem acenar a nenhuma das duas.

O crescimento de Damares contou com o apoio de Michelle Bolsonaro e impulso de eleitores mais conservadores, o que fez com que Flávia, aliada do atual governador Ibaneis Rocha (MDB), angariasse votos até do eleitorado progressista, como mostrou a Folha.