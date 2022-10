Agência Brasil - Banner eleições 2022

A apuração dos votos para governador começou no Amapá. Até o momento, Clécio (Solidariedade) está na frente com 53,04% dos votos válidos. Jaime Nunes (PSD) está em segundo lugar, com 43,64% dos votos válidos.



Até agora foram apurados 23,97% das urnas.

Clécio Luís, 50 anos, natural de Belém, é formado em geografia e professor do ensino médio. Já foi vereador e prefeito de Macapá, em dois mandatos. Também foi secretário de Educação do estado. Esta será a primeira vez que concorre ao Executivo estadual. O vice na chapa será o servidor público federal e suplente a senador, Antônio Teles Júnior (PDT), 39 anos.

Jaime Nunes (PSD), 63 anos, atual vice-governador, é de Macapá, e atua como empresário. É bacharel em direito e foi presidente do Sebrae-AP. Ele terá como vice na chapa a médica Liliane Albuquerque (PTB), 48 anos.

