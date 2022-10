SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou por volta das 18h30 à casa de Guilherme Afif Domingos, na zona oeste da capital paulista.

O ex-ministro da Infraestrutra acompanhará as apurações das urnas da residência do coordenador do seu projeto para o Governo de São Paulo.

O vice em sua chapa, Felício Ramuth (PSD), a mulher de Tarcísio e outros integrantes da campanha também acompanharão ao lado dele. "A expectativa é a melhor possível", disse Tarcísio ao chegar ao local.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, passou a tarde no Palácio dos Bandeirantes e, nesta noite, acompanha a contagem dos votos da residência oficial.

A expectativa é que, após a apuração, Rodrigo vá ao diretório do PSDB, na zona oeste da capital, para um pronunciamento.