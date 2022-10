RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A votação no estado do Rio de Janeiro deve se estender até 20h, indicou por volta das 19h o desembargador Elton Leme, presidente do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro).

Segundo ele, o atraso para o fim da votação, previsto inicialmente para 17h, deve-se ao alto comparecimento dos eleitores. A demora é registrada especialmente na capital fluminense, enquanto o interior do estado teve um processo mais rápido.

"O maior problema foram as filas", disse. "Essas filas foram decorrência de um fluxo maior de eleitores", completou.

Após a conclusão da votação, a apuração deve ser concluída em menos de uma hora, segundo Leme.

"Temos fatores que servem para a próxima eleição. Diria que precisamos investir mais no treinamento dos mesários. Algumas zonas funcionaram melhor do que outras", afirmou.

