Com 40,25% das urnas apuradas, o candidato Cláudio Castro (PL) está na liderança para o governo do estado do Rio de Janeiro, com 57,55% dos votos válidos. Marcelo Freixo se mantém em segundo lugar, com 28,68% dos votos válidos.

Formado em direito, Castro, 43 anos, foi chefe de gabinete da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) por 12 anos. Em 2016, foi eleito vereador da cidade do Rio. Em outubro de 2018, foi eleito vice-governador na chapa com Wilson Witzel. Após o impeachment de Witzel, Castro tomou posse como governador efetivo em 1º de maio do ano passado. Concorre à reeleição pela coligação Avante/DC/MDB/PL/PMN/Podemos/PP/PROS/PRTB/PSC/PTB/Republicanos/Solidariedade/União Brasil. O ex-prefeito de Duque de Caxias e ex-deputado federal, Washington Reis (MDB), de 55 anos, era o vice da coligação, mas renunciou. O atual vice é o deputado Thiago Pampolha.

Marcelo Freixo é formado em história pela Universidade Federal Fluminense (UFF), foi deputado estadual por três mandatos. Em 2012 e 2016, Freixo se candidatou a prefeito do Rio. Em 2018, foi eleito deputado federal. Em 2021, filiou-se ao PSB. Marcelo Freixo concorre ao governo do Rio pela federação Brasil da Esperança (PT/PC do B/PV), pela federação PSDB e Cidadania e pela federação PSOL/Rede. O vice da coligação é o vereador e ex-prefeito da cidade do Rio Cesar Maia (PSDB), de 77 anos.

Cláudio Castro | Eleições | Eleições 2022 | Marcelo Freixo | Política | Rio de Janeiro