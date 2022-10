ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Os candidatos Rogério Carvalho (PT), 54, e Fábio Mitidieri (PSD), 45, vão disputar o segundo turno das eleições no Sergipe, segundo projeção do Datafolha.

O petista, senador da República, concorrerá com o deputado federal licenciado do PSD.

Líder nas pesquisas, Valmir de Francisquinho (PL) teve a candidatura indeferida, em decisão confirmada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na última quinta (29). Em caso de não haver tempo hábil para a retirada do nome nas urnas, os votos obtidos por eles seriam considerados nulos.

Apoiador do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Carvalho foi duramente criticado ao votar a favor da Resolução do Congresso sobre o orçamento secreto, contrariando a orientação da bancada do PT no Senado.

À época, a direção nacional do PT emitiu nota dizendo que o voto do senador era "um fato grave, que não se justifica diante das manifestas posições do partido sobre questões fundamentais para o país".

O senador passou a campanha tentando reverter a situação. Ele alega que seu voto "não foi para manter o orçamento secreto, mas para dar transparência à aplicação da emenda de relator". Ainda durante a campanha, o petista também prometeu combater a fome, o desemprego e ampliar a saúde pública em Sergipe.

Fábio Mitidieri é deputado federal e está licenciado de seu segundo mandato. Aliado do grupo governista no estado, ele também apoia o ex-presidente Lula e foi alvo de um mandado de busca e apreensão pela Justiça Eleitoral na terça (28) depois que a coligação de Carvalho pediu a proibição do uso da imagem do ex-presidente pelo rival. O material impresso da campanha, associando o candidato do PSD a Lula, foi recolhido.

Em suas redes sociais, Mitidieri disse que não será impedido de manifestar o seu voto. "Parece que ele esqueceu que vivemos em uma democracia", escreveu.

Durante as próximas quatro semanas, os dois candidatos terão o desafio de convencer os eleitores que estão dispostos a enfrentar os principais problemas no estado, como a fome e o desemprego.

Dados do IBGE apontam que Sergipe é um dos estados com maior índice de pobreza do país, ocupando a quinta posição no ranking. Até o mês de agosto deste ano, segundo dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), Sergipe era o terceiro estado com maior número de desempregados do país.

Rogério Carvalho é natural de Aracaju, tem 54 anos, é casado e formado em medicina. Em 2010 foi deputado federal, em 2014 foi candidato ao Senado, mas não foi eleito. Em 2018, concorreu novamente ao cargo e elegeu-se senador.

Fábio Mitidieri é natural de Aracaju, tem 45 anos, é casado, empresário e formado em administração. Em 2008 foi eleito vereador em Aracaju, concorreu ao cargo de deputado estadual em 2010, mas renunciou à candidatura. Em 2014 foi eleito deputado federal por Sergipe, sendo reeleito em 2018.

Também participaram da disputa os candidatos Delegado Alessandro (PSD), Niully Camposso (PSOL), DR. Cláudio Médico Geriatra (DC), Elinos Sabino (PSTU), Jorge Alberto (PROS) e Professor Aroldo Félix (UP).

Candidato barrado

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Valmir de Francisquinho teve sua campanha marcada pela incerteza da sua candidatura no pleito. Em 2019, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) decretou a inelegibilidade de Valmir por oito anos, por entender que o candidato, enquanto prefeito do município de Itabaiana, não praticou o princípio da impessoalidade durante a campanha do seu filho, o ex-deputado Talisson de Valmir.

Em 8 de setembro deste ano, o tribunal indeferiu por unanimidade o registro de candidatura de Valmir com base na Lei da Ficha Limpa. O TSE julgou o recurso do político e manteve o veto à candidatura na última quinta.

Em entrevista coletiva, Valmir declarou que respeita a decisão do TSE, mas afirmou que seu nome estará nas urnas no dia 2 de outubro. Sua assessoria jurídica de Valmir explicou que aguarda a publicação do acórdão do TSE para recorrer da decisão

A defesa diz que entrará com embargos de declaração e com uma reclamação constitucional perante o STF (Supremo Tribunal Federal) para garantir o direito de contagem de votos.