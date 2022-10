Agência Brasil - Banner eleições 2022

Com 99,45% das urnas apuradas, o candidato Antonio Denarium (PP) foi reeleito para o governo de Roraima. Em segundo lugar, ficou Teresa Surita, do MDB.

Denarium tem 58 anos e antes de tomar posse como governador em 2019, foi interventor federal em dezembro de 2018, quando a então governadora Suely Campos foi afastada do cargo. Natural de Anápolis (GO), é empresário do ramo de agronegócio e também atua no setor imobiliário. A chapa tem como vice o engenheiro Edilson Damião (Republicanos), 44 anos.

