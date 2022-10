SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Azevêdo (PSB) e Pedro Cunha Lima (PSDB) disputarão o 2º turno da eleição para governador da Paraíba. O atual ocupante do cargo manteve-se à frente das pesquisas durante todo o 1º turno e agora vai enfrentar o candidato tucano no tira-teima de 30 de outubro.

Apesar de ser do PSB, Azevêdo não contou com o apoio do ex-presidente e candidato ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, no 1º turno, esteve ao lado do senador Veneziano do Rêgo (MDB). No entanto, o candidato a vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin (PSB), chegou a visitar a Paraíba para deixar claro seu apoio à reeleição do atual governador.

Agora no 2º turno, Azevêdo espera contar com o apoio do PT e de Lula. A divisão entre petistas e o PSB na Paraíba ocorreu por causa de um racha causado no grupo político do ex-governador Ricardo Coutinho (PT). Foi Lula quem conseguiu costurar um acordo para que o PT apoiasse o MDB no estado. Por isso, a Paraíba foi um dos poucos lugares onde Lula e Alckmin estiveram em palanques diferentes no 1º turno.

Apesar de não ter contado com o apoio de Lula, Azevêdo se declarou apoiador do ex-presidente e disse, durante a campanha, que mantém uma boa relação com o político.

Do outro lado, o deputado federal Pedro Cunha Lima fez, no 1º turno, uma campanha de oposição do atual governo do estado com o slogan "Pra tirar João, chama Pedro". Apesar de ter flertado com Ciro e até com Bolsonaro, Pedro seguiu a orientação de seu partido e apoiou a candidatura de Simone Tebet (MDB) ao Planalto.

QUEM SÃO OS CANDIDATOS

João Azevêdo é engenheiro civil formado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e foi professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB). Na política, foi secretário de Serviços Urbanos e de Infraestrutura de João Pessoa e secretário de Planejamento de Bayeux. Em 2011, foi nomeado pelo então governador Ricardo Coutinho como Secretário Estadual do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Ciência e Tecnologia.

Pedro Cunha Lima é advogado e vem de uma família de políticos. Ele é filho de Cássio Cunha Lima e neto de Ronaldo Cunha Lima, ambos ex-governadores da Paraíba. Pelo lado de sua mãe, é bisneto do ex-prefeito de Campina Grande, Elpídio Josué de Almeida. Atualmente, está em seu segundo mandato como deputado federal.