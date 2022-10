SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O senador Otto Alencar (PSD) foi reeleito para um novo mandato no Senado Federal pelo estado da Bahia neste domingo (2). Com 89,62% das urnas apuradas, ele alcançou 57,76% dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos.

Alencar foi eleito senador pela primeira vez em 2014, e, antes disso, foi vice-governador na gestão do petista Jaques Wagner em 2011. Ele iniciou a carreira política em 1987 como deputado constituinte e foi um dos fundadores do PSD em 2011, junto com Gilberto Kassab.

Como senador, o político votou contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, e contra a aprovação da reforma trabalhista, em 2017. Também teve atuação destacada como membro da CPI da Covid, e a expectativa é que adote em seu novo mandato um posicionamento alinhado ao de um eventual governo Lula, em caso de vitória do petista.

O candidato do PP, Cacá Leão, ficou em segundo lugar na disputa pelo Senado na Bahia, com cerca de 25,2% dos votos válidos.