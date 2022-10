SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-governador Flávio Dino (PSB), 54, foi eleito senador pelo estado do Maranhão (MA) neste domingo (2). Com 75% das urnas apuradas, ele obtém 60,04% dos votos válidos, excluídos brancos e nulos. Dino derrotou Roberto Rocha (PTB), que tentava a reeleição e ficou em segundo lugar, com 37,63% dos votos válidos.

Ex-juiz e um dos principais apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Nordeste, o ex-governador deixou o cargo para concorrer ao Senado. Ele é cotado para assumir o Ministério da Justiça se Lula voltar ao Palácio do Planalto.

Natural de São Luís (MA), é advogado e professor de direito da Universidade Federal do Maranhão. Foi juiz federal por 12 anos e exerceu cargos de secretário?geral do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e assessor da presidência do STF (Supremo Tribunal Federal).

O primeiro cargo eletivo do ex-governador foi como deputado federal, em 2006. Em 2014, elegeu-se governador do Maranhão, após ter tentado ser eleito em 2010 e te saído derrotado por Roseana Sarney (MDB) no primeiro turno.

Reelegeu-se em 2018, ano em que apoiou inicialmente a candidatura de Lula, preso no Paraná e, em seguida, a de Fernando Haddad, que substituiu o petista na disputa daquele ano. Dino beneficiou-se da popularidade de Lula no Nordeste e conseguiu, com isso, derrotar Roseana a encerrar hegemonia dos Sarney no estado.

Dino iniciou sua carreira política do PCdoB, partido ao qual deixou em 2021 para filiar-se ao PSB.