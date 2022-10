SÃO PAULO, SP, E BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC (FOLHAPRESS) - Os candidatos Jorginho Mello (PL) e Décio Lima (PT) vão disputar o segundo turno na eleição para o cargo de governador de Santa Catarina.

Atualmente senador, Jorginho Mello, 66, é estreante na disputa a governador. Ele já foi deputado estadual por quatro vezes seguidas e deputado federal por dois mandatos.

O petista de 61 anos é advogado e professor, além de ter sido vereador e prefeito de Blumenau (SC). Ele também foi deputado federal entre 2007 e 2019. Lima já havia se candidatado ao governo catarinense em 2018, mas terminou em quarto lugar, atrás de Mauro Mariani (MDB), Carlos Moisés e Gelson Merísio (PSD).

As pesquisas previam que ele iria ao segundo turno com o atual governador, Carlos Moisés (Republicanos), mas o petista o ultrapassou na reta final.

SENADOR SE DESTACOU DURANTE A CPI DA COVID

Jorginho Mello começou a carreira política aos 18 anos, quando foi eleito pela Arena (Aliança Renovadora Nacional) como vereador de Herval d'Oeste, a 395,8 km de Florianópolis.

Foi deputado estadual por quatro vezes seguidas, entre 1995 a 2011 ?no primeiro mandato se elegeu pelo PL, enquanto no segundo foi pelo PSDB. Em 2010, foi eleito deputado federal, sendo novamente escolhido quatro anos depois pelo PR (Partido da República), antigo nome do PL.

Como deputado federal votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2017, e da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 241 que limita por 20 anos os gastos públicos. Também votou a favor da Reforma Trabalhista e da abertura de investigação do então presidente Michel Temer (MDB).

Em 2018, foi eleito senador pelo PR, sendo vice-líder do governo Bolsonaro.

Defensor de Bolsonaro, chegou a bater boca com Renan Calheiros (MDB-AL) durante a CPI da Covid, em setembro de 2021, com toca de xingamentos como "vagabundo", "picareta" e "ladrão".

Ainda como senador, foi autor do projeto de lei que permite o enquadramento de caminhoneiros autônomos como microempreendedores individuais, que foi sancionado em dezembro de 2021.

O texto autoriza a ampliação do teto de faturamento dos caminhoneiros para que seja possível o enquadramento da categoria como microempreendedores individuais.

Na eleição de 2022, lançou candidatura para concorrer a governador de Santa Catarina, com apoio de Bolsonaro. Casado e com dois filhos, é formado em estudos sociais e em direito.

HISTÓRICO DE DÉCIO

Nascido em Itajaí (100 km de Florianópolis), Lima é formado em Ciências Sociais e Direito. Na década de 1980, envolveu-se ativamente com o movimento estudantil e atuou como advogado sindicalista. Ele é casado com a deputada estadual Ana Paula Lima e tem dois filhos.

Vítima de poliomielite na infância, ele usou o exemplo pessoal para criticar a queda na cobertura vacinal durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) em programa da campanha eleitoral.