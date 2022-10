RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-ministro no governo Jair Bolsonaro, Rogério Marinho (PL) foi eleito senador pelo Rio Grande do Norte neste domingo (2), tendo alcançado cerca de 41,85% dos votos válidos com 97,9% das urnas apuradas, excluídos os brancos e nulos.

Nomeado ministro do Desenvolvimento Regional no início de 2020, Marinho deixou o PSDB e se filiou ao PL no final do ano passado para a disputa pelo Senado.

Como deputado, ganhou protagonismo na relatoria da reforma trabalhista, aprovada em 2017 durante o governo Michel Temer.

Ele venceu na disputa o candidato Carlos Eduardo (PDT), ex-prefeito de Natal, que contou com o apoio do PT e teve cerca de 33,5% dos votos válidos.

Marinho ocupará a partir de 2023 a vaga deixada por Jean Paul Prates, do PT, que foi eleito em 2014 como primeiro suplente da senadora Fátima Bezerra, e assumiu em 2019 após a petista vencer a disputa pelo governo no estado. Prates chegou a considerar a reeleição, mas desistiu da disputa por causa do apoio do partido ao candidato do PDT.