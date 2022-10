SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato petista Fernando Haddad (PT) afirmou, no início da noite deste domingo (2), que o resultado obtido foi menor do que o imaginado e que o voto útil favoreceu o bolsonarismo.

A declaração foi dada em hotel no centro de São Paulo, onde se reuniu com apoiadores para acompanhar a apuração. Depois, a previsão é que Haddad fizesse uma caminhada até o hotel onde está Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Haddad terminou a disputa atrás de Tarcísio de Freitas, o que surpreendeu a campanha do petista.

"Era um pouco menos do que almejávamos, mas perto dos 40% que era a meta estabelecida do início da campanha", disse, ressaltando que foi o melhor resultado do PT no estado e que vê boas perspectivas para o segundo turno.

Os candidatos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT Danilo Verpa e Ronny Santos - 2.out.2022/Folhapress Na avaliação de Haddad, parte dos votos que iriam para o atual governador, Rodrigo Garcia, migraram para Tarcísio. "A migração do voto útil aconteceu a favor da votação do bolsonarista", disse.

O petista afirmou que pretende procurar forças políticas ligadas a Rodrigo.

"Temos um segundo turno para falar com nossos aliados potenciais. Acho que tanto o Lula tem uma conversa a fazer, quanto eu aqui em São Paulo tenho todo o interesse em dialogar com as forças que sustentaram a campanha do Rodrigo Garcia", disse.

Questionado como pretende se aproximar com esses grupos após fortes críticas feitas por ele a Rodrigo, Haddad afirmou que é preciso pensar no bem comum e que o que fez foi procurar se defender, principalmente de ataques feitos durante o tempo de TV de Edson Aparecido (MDB), da chapa de Rodrigo.

"Eu tive que me defender ou não seria eu que estaria no segundo turno", disse.

Entre aliados de Haddad, o clima era de surpresa com uma onda bolsonarista não captada pelas pesquisas de opinião.

O petista passou a campanha com ataques mais duros a Rodrigo Garcia do que a Tarcísio de Freitas, uma vez que o segundo era visto como menos perigoso.

Para os aliados do ex-prefeito paulistano, houve uma migração de votos de Rodrigo para Tarcísio, em um movimento de voto útil da direita no estado.

O petista apostou na polarização nacional e colou sua imagem à do ex-presidente Lula.

Haddad, porém, passou boa parte da campanha se esquivando de críticas à sua gestão na Prefeitura de São Paulo. A gestão do petista era ruim ou péssima para 48% e apenas 14% avaliavam como ótima ou boa, o pior índice desde Celso Pitta.

Após Tarcísio de Freitas pedir para a população pesquisar sobre o pior prefeito de SP no Google, o petista comprou um anúncio no Google para dizer que havia sido na verdade o melhor prefeito.

A campanha de Rodrigo Garcia também bateu na gestão e o candidato ao Senado do tucano, Edson Aparecido (MDB), até usou seu tempo de TV no programa eleitoral para criticar obras não realizadas na gestão petista.

Ao longo da campanha, vítima dos ataques, Haddad viu sua rejeição subir e a diferença para os dois principais rivais diminuir.

Em busca de aumentar o seu eleitorado entre os mais conservadores, Haddad buscou também colar sua imagem à do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), com o máximo de agendas possíveis ao lado do ex-tucano.

Na última semana de campanha, inclusive, a campanha incluiu uma turnê pelo interior ao lado do ex-governador.

Nos debates e horário eleitoral, ficou evidente que Haddad e os petistas prefeririam enfrentar Tarcísio de Freitas a Rodrigo Garcia, uma vez que as pesquisas mostravam vantagem muito menor em relação ao tucano.

Além disso, o poder da máquina tucana no estado de São Paulo, grande irrigação de verba e prefeitos trabalhando a favor, poderia desequilibrar.

Levando estes fatores em conta, seja nos debates ou no programa eleitoral, Rodrigo foi o alvo principal do petista ao longo do primeiro turno.

Com Tarcísio, Haddad teve até um bate-papo amistoso antes de um dos debates, onde mais uma vez o governador foi quem mais apanhou.