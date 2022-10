SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Renan Filho, do MDB, confirmou o favoritismo indicado nas pesquisas de intenção de votos e foi eleito senador pelo estado de Alagoas neste domingo (2). Com quase 90% das urnas apuradas, ele somava cerca de 56,3% dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos.

Filho do senador Renan Calheiros (MDB), Renan Filho foi eleito governador em 2014 e reeleito em 2018. Ele também foi deputado federal e prefeito do município de Murici, na região da Zona da Mata alagoana.

Calheiros e seu filho fazem parte da ala do MDB alinhada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como relator da CPI da Covid em 2021, Renan tornou-se um crítico ácido do governo e foi alvo de ataques do presidente Bolsonaro (PL).

Renan Filho ocupará a vaga que tem como titular hoje o ex-presidente Fernando Collor, do PTB, que disputou o governo de Alagoas apoiado por Bolsonaro, mas ficou na terceira posição, atrás do candidato do MDB, Paulo Dantas, e de Rodrigo Cunha, do União Brasil, que se enfrentarão no segundo turno.

O novo senador por Alagoas tinha como principal concorrente à vaga o candidato Davi Davino Filho, do PP, que recebeu o apoio de Bolsonaro na disputa. Ele teve 42,7% dos votos válidos.