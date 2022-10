SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora viesse em queda nas últimas pesquisas de intenção de voto, o ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT) conseguiu confirmar o favoritismo e foi eleito senador pelo estado neste domingo (2). Com 97,3% das urnas apuradas, ele somava cerca de 51,2% dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos.

Dias foi governador do Piauí em quatro mandatos e é um dos coordenadores da campanha petista nas eleições deste ano. Seu nome tem aparecido na lista dos cotados para assumir o ministério da Economia em caso de vitória do ex-presidente Lula (PT).

Ele iniciou a carreira política em 1992, quando foi eleito vereador de Teresina. Também foi deputado estadual (1994) e federal (1998). Em 2002, venceu pela primeira vez a disputa pelo governo do Piauí, tendo sido reeleito em 2006, 2014 e 2018.

Dias, que também já foi eleito senador em 2010, tendo se licenciado quatro anos depois para disputar o governo, ocupará a vaga que é hoje de Elmano Férrer, do PP. Prefeito de Teresina de 2010 a 2012, Férrer concorreu a uma vaga de deputado federal nas eleições deste ano, mas não deve conseguir se eleger.

Em uma crescente nas pesquisas, o candidato Joel Rodrigues, do PP, acabou em segundo lugar na disputa pelo Senado no Piauí, com 47,7% dos votos válidos.

Tags:

PT