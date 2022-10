SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle (PP) obteve 1.485 votos no Distrito Federal e se elegeu como suplente de deputado distrital. Ela é mãe de Jair Renan, filho 04 do presidente.

Entre 2001 e 2008, foi chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e é investigada pelo MP-RJ sob suspeita de ser operadora financeira de um esquema de "rachadinha". Até 2018, manteve sete parentes nomeados no local.

Ana Cristina disputou a eleição como "Cristina Bolsonaro", usando o sobrenome do ex-marido. A campanha provocou críticas da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que afirmou que existem "alpinistas que estão tentando subir na vida".

Dias depois, Jair Renan rebateu a madrasta em publicação nos stories do Instagram, ressaltando os 16 anos em que os pais permaneceram casados. Para ele, a mãe contribuiu para a eleição de Bolsonaro e tem o direito de usar o sobrenome.

À Justiça Eleitoral, Ana Cristina informou ser proprietária de um imóvel no Lago Sul, área nobre de Brasília, no valor de R$ 829 mil. A declaração contrasta com afirmação anterior dela mesma, que negou no ano passado ao UOL ser dona do imóvel onde mora com Jair Renan. Na última quinta-feira (30), o muro da casa, em Brasília, foi pichado com a frase "Morte ao Bolsonaro".

O imóvel é alvo de um pedido de abertura de inquérito da Polícia Federal à Justiça Federal, com base em dados do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que apontam incompatibilidade de valores entre a transação imobiliária e a função de assessora parlamentar exercida por Ana Cristina à época da compra da propriedade.