SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atual governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), e o senador Eduardo Braga (MDB) vão disputar o segundo turno da eleição para o governo estadual.

Com 98,70% até as 22h15, Lima aparecia com 42,61% dos votos válidos. Braga aparecia com 20,83%.

Na corrida pelo Palácio Rio Negro, o senador figurava em terceiro nas pesquisas, com Lima e Amazonino Mendes (Cidadania) na frente. Mendes terminou a disputa em terceiro, com 18,73%.

A campanha no Amazonas foi marcada por polêmicas até a véspera do pleito. Ontem, a Polícia Federal apreendeu 51 cheques, totalizando R$ 21,5 mil, ligados à campanha de Lima. Segundo a corporação, os valores eram acompanhados de "contratos suspeitos" e "genéricos". O advogado da campanha de Lima, Ney Bastos, confirmou a apreensão dos cheques, mas negou que eles revelassem compra de votos.

Quem é Wilson Lima

Lima ganhou notoriedade ao apresentar em uma TV local o programa Alô Amazonas. Em 2018, ele foi eleito para o governo do Amazonas pelo PSC, legenda que deixou no último mês de março para filiar-se ao União Brasil. Em setembro do ano passado, tornou-se réu no STJ (Superior Tribunal de Justiça) por supostos crimes praticados no contexto do enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Lima tem uma gestão marcada por colapsos do sistema de saúde na pandemia de coronavírus, crises ambientais, na segurança pública e suspeitas de corrupção. No auge das internações em decorrência da covid-19, Manaus enfrentou a falta de oxigênio nos hospitais, resultando em mortes de pacientes.

O candidato nasceu em Santarém (PA) em junho de 1976. Além do PSC e do União Brasil, Lima já foi filiado ao PV (2013-2016), PR (2016-2018) e ao MDB (2017-2018).

Quem é Braga

Braga é nascido em Belém, no Pará, mas foi prefeito de Manaus, governador do Amazonas e ministro de Minas e Energia. Ele é formado em engenharia elétrica pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas).

Ele iniciou a vida política como vereador de Manaus e seguiu para ser deputado estadual no estado amazonense. Atuou também como líder de governo na Assembleia Legislativa do Amazonas.