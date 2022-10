FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - O senador Jorginho Mello (PL), 66, vai disputar no segundo turno o comando de Santa Catarina com o petista Décio Lima.

O cenário surpreende, já que as últimas pesquisas apontavam um empate técnico de Mello com o atual governador do estado, Carlos Moisés.

A segunda vaga na disputa pelo governo do estado foi decidida voto a voto entre o petista e o atual governador. Com quase a totalidade das urnas apuradas, Mello ficou com 38,62% dos votos, seguido por Lima (17,41%). Em terceiro lugar, Moisés (REP) teve 16,98%, Gean Loureiro (União Brasil), 13,62%, Esperidião Amin (PP), 9,75% e Odair Tramontin (Novo), 2,80%.

Jorge Boeira (PDT), Professor Alex Alano, Ralf Zimmer e Leandro Borges tiveram menos de 1% cada um.

Há 27 anos na política ?eleito deputado estadual em 1995, federal em 2011 e senador desde 2019?, Jorginho teve a campanha impulsionada pela fidelidade que depositou em Jair Bolsonaro (PL).

O candidato é formado em direito e tem o apoio oficial do presidente em Santa Catarina. Vice-líder do governo no Congresso, ganhou notoriedade por defender Bolsonaro na CPI da Pandemia.

Jorginho encontrou no bolsonarismo o mote da sua campanha, se apresentando como o candidato do presidente, e pautando seu discurso pelas mesmas bandeiras ligadas à família e armamento, por exemplo.

É de autoria do senador o projeto que criou o Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), usado como exemplo tanto por Jorginho como por Bolsonaro ao longo desta campanha.

Em Santa Catarina, o presidente liderou as pesquisas de intenção de voto, o que forçou também o movimento dos demais candidatos. Os quatro primeiros nas pesquisas disputam a simpatia do eleitorado de Bolsonaro.

Décio Lima é liderança história do PT e um dos fundadores do partido no estado. Nascido em Itajaí, é professor, advogado e cientista social formado pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Foi eleito pela primeira vez em 1992, como vereador em Blumenau, onde foi prefeito por duas gestões.

Entre 2007 e 2019 foi deputado federal e chegou a ocupar a vice-liderança do PT na Câmara e a comandar comissões importantes na gestão petista, entre elas a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania). Esta é a segunda vez que Décio concorre ao governo do estado, em 2018 ficou em quarto, com 12,78% dos votos válidos.

A polarização da eleição nacional, e a pulverização de candidatos mirando o eleitorado bolsonarista em SC, impulsionaram a campanha de Décio Lima, único no estado com apoio do candidato Lula. Diante de quatro candidaturas de direita, Décio correu por fora e cresceu nas últimas pesquisas, quando pela primeira vez apareceu com chances reais de ir ao segundo turno.