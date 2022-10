SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao Governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que o resultado do primeiro turno foi "maravilhoso" e que agora vai buscar apoios para a sua campanha começando pelos prefeitos das cidades paulistas.

"A gente esperava um bom resultado por aquilo que a gente viu nas ruas ao longo dessa campanha. A gente via entusiasmo com o projeto", afirmou ele em entrevista coletiva na noite deste domingo (2). "Obviamente o resultado foi maravilhoso. Não tenho palavras para agradecer à população do estado de São Paulo."

O ex-ministro da Infraestrutura também disse que vai buscar apoio para o seu projeto de governo nos dias até o segundo turno, que será realizado no fim de outubro. Tarcísio passou para a segunda etapa em primeiro lugar, com 42,32% dos votos apurados. Na segunda posição ficou Fernando Haddad (PT), com 35,70%. O resultado contradisse o que vinha sendo mostrado nas pesquisas.

"Vamos abrir a conversa com os prefeitos, porque não governa o estado sem os prefeitos", disse Tarcísio. "E vamos falar com partidos, buscar alianças e adesões a esse projeto."

O carioca também minimizou a animosidade mantida entre a candidatura dele e a do tucano Rodrigo Garcia, que ficou em terceiro lugar na disputa deste domingo, com 18,40% dos votos computados. Questionado se essa rusga poderia impedir a migração dos votos do tucano para ele, o ex-ministro disse que "algumas coisas são inerentes à campanha".

"A gente sabe que o PSDB tem excelentes quadros, prefeitos. Vamos conversar com as pessoas que estão dispostas a construir esse grande projeto", disse ele, que ainda não tinha conversado com o tucano pelo depois do resultado deste domingo.

Para ele, porém, os números mostram que a população paulista percebeu o "esgotamento de um modelo" de governo [proposto pelo PSDB, que governa SP há quase 30 anos]. Tarcísio ainda avalia que o resultado de hoje "mostra a força do bolsonarismo". "A gente percebeu a força do presidente, que acabou desfazendo algumas previsões que eram muito ruins pra ele", disse.

"Ele mostrou que é uma pessoa que tem muita resiliência política. É muito forte. E mostrou essa força, principalmente no estado que é o maior colégio eleitoral do Brasil."