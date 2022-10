SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua primeira disputa eleitoral, a advogada Rosângela Moro (União Brasil), mulher do ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sergio Moro (União Brasil), que se elegeu senador pelo Paraná, deve ser eleita deputada federal em São Paulo.

Com 99% das urnas apuradas, ela aparecia com 216.155 eleitores, como a 19ª parlamentar mais votada do estado.

Duas semanas antes do pleito, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) autorizou a candidatura da esposa de Moro a deputada federal, entendendo que ela comprovou seu vínculo com a capital paulista por meio de atividades profissionais. Em junho, a mesma corte rejeitou a mudança de domicílio eleitoral de Moro do Paraná para São Paulo.