SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (PMB) não foi eleito deputado federal por São Paulo. Ele e o irmão, Arthur Weintraub, tiveram 4.000 e 1.900 votos, respectivamente.

A gestão de Weintraub no ministério foi marcada por polêmicas, projetos parados e derrotas no Congresso.

Os irmãos Weintraub fizeram a campanha juntos e concorrendo à Câmara com a esperança de que os votos, somados, atingissem o mínimo necessário para garantir pelo menos a eleição de um dos dois.

O ex-ministro deixou a pasta com a bênção de Jair Bolsonaro para ocupar um cargo de diretor do Banco Mundial, nos EUA, mas depois rompeu com o presidente.