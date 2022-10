CUIABÁ, MT (FOLHAPRESS) - Reeleito com 68,52% dos votos válidos (com 94,73% das urnas apuradas), o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), afirmou que manterá o apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL) no 2º turno das eleições e quer, no segundo mandato, investir em obras de infraestrutura, como entrega de hospitais.

*

Pergunta: Governador, esperava a vitória em primeiro turno?

Mauro Mendes: Trabalhamos muito pra isso. As pesquisas mostravam e sinalizavam que o mato-grossense tinha compreendido o trabalho que o governo fez, os importantes resultados que nós entregamos e por isso estávamos confiantes na vitória em primeiro turno.

P.: A que atribuiu a vitória já nesse dia 2 de outubro?

MM: Ao trabalho de recuperação do estado e as grandes entregas que nós fizemos e estamos fazendo para o cidadão em todo o estado.

P.: E o que faltou fazer no estado neste mandato que pretende priorizar a partir de 2023?

MM: Fizemos muito, mas sempre tem muito o que fazer. Vamos ampliar as obras de infraestrutura, vamos prosseguir na transformação que estamos construindo na educação, vamos entregar seis grandes hospitais para melhorar o atendimento da saúde. Enfim, vamos continuar entregando para o cidadão de volta tudo aquilo que todos pagam na forma de impostos, tornando o estado mais eficiente e nosso cidadão serviços públicos de melhor qualidade.

P.: Em um segundo turno manterá o apoio ao presidente Jair Bolsonaro?

MM: Eu não tenho porque mudar de opinião.

P.: Qual estratégia ou o que falta a Bolsonaro para vencer no segundo turno?

MM: Segundo turno é uma nova eleição. Há que se dialogar melhor com o Brasil. Não só com a sua base, mas com todos aqueles que são brasileiros, para ganhar os indecisos, ganhar aqueles que votaram em outros candidatos que não o seu adversário de segundo turno. E quem tiver a melhor capacidade de conexão e gerar esperança de um Brasil melhor, com certeza vencerá as eleições.